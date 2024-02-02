荷蘭藝術家霍夫曼黃色小鴨到高雄使得小鴨旋風再起，關西六福莊搶搭瘋鴨熱潮，限時推出「周末FUN假玩」4人住房專案，讓房客入住擁有「鴨景」的肯亞樓中樓藍天房型，往房間窗外看就能看到成群的柯爾鴨在散步，房客還能2日暢玩六福村主題遊樂園。

寒假期間在關西六福莊除了可以追「傲嬌萌主」的柯爾鴨，還可以參與全台唯一的「非洲面具節」活動，今年全新推出非洲臉部彩繪，住客可以選擇體驗由非洲藝人親自為住客進行臉部彩繪，感受獨特非洲部落文化藝術的魅力，再一起在烏干達藝人傳統祈福的歌聲中熱情共舞。

六福村主題遊樂園在寒假則有主題慶典「馬戲奇幻樂園」活動，周末假日祭出重金禮聘的「魔幻轉輪」特技表演，春節初一到初五期間還有加碼的微夜間無人機群飛聲光秀演出。2月14日前預訂「周末FUN假玩」專案，4人住肯亞樓中樓藍天客房，包含早餐及六福村2日暢遊，每房7000元起+10%；若在歡慶婦女節的3月入住，不分平假日加贈第5至6位女性入住不加價，4月迎接兒童節則可享第5至6位12歲兒童以下入住不加價。