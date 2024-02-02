老婆喝掛了怎麼沒去接？有人夫在網上抱怨，因為老婆和客戶去餐敘，沒想到老婆喝到爛醉被客戶送回家，但他也發現老婆身上的衣物「胸罩扣鬆開、三角褲也有點歪」，讓他懷疑這其中是不是有什麼貓膩；對此，網友則認為人夫想太多表示「你老婆很潔身自愛，不要想太多」、「酒醉被扶上車時不小心擠歪掉了」。

一名男子在臉書社團「靠北婚姻543--兩性生活，情感討論區」發文，他提到老婆因為和客戶餐敘，喝得太醉被客戶送回家，他看到回到家的老婆「醉得不省人事」，而且也意外發現老婆的「胸罩扣鬆開、三角褲也有點歪」，讓他有些擔心，並上網詢問網友「這是什麼原因，其中會不會又有什麼貓膩呢？」。

貼文在網上曝光後，「會懷疑那一定有問題」、「看看內褲有沒有多的分泌物在上面」、「看你很冷靜，應該是很習慣了」、「上廁所沒穿好吧，別想太多，喝到爛醉時，嘴巴跟身上都很臭，男生沒辦法的」、「想多了！好業務」、「你老婆很潔身自愛，不要想太多」、「酒醉被扶上車時不小心擠歪掉了」、「沒事啦！胸罩起碼還在，內褲還好沒反穿...」、「不知道大哥您期待路過的網友會給您什麼釋懷的答案呢？」。

另外也有網友認為，「老婆喝掛了你怎麼沒去接？老婆對他放心才會喝到掛吧？客戶送回來，肢體碰觸難免，會擔心下次記得自己親自去接...」、「老婆喝掛了，你沒去接，你問題比較大吧」、「根據我多年的經驗是，你老婆的內衣內褲太老舊會鬆脫了，該帶她去買新的了」、「前提在於你想要什麼答案？知道會喝醉怎麼不自己去接，要等人家送回來，就要承擔後果」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！