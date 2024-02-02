韓聯社2日引據北韓中央廣播台報導說，北韓最高領導人金正恩訪問南浦造船廠，視察軍艦建造工作。金正恩表示，在鞏固和保衛國家海上主權、加快戰爭準備方面，強化海軍實力是至關重要的議題。

金正恩還強調，北韓造船工業部門應實現新的飛躍發展，並加強自身物質和技術基礎，使國家造船工業應新世紀要求實現現代化，這是貫徹黨國防經濟建設路線的重要保障。

報導稱，金正恩聽取了勞動黨第八次代表大會決策的各類艦船建造情況和新的大型計畫準備情況，並指示在五年規劃期間全力推進相應船舶的建造工作。金正恩表示，作為國家可靠的大規模軍需船舶建造基地，期待南浦造船廠能夠打造出符合預期目標的國際水準重要戰艦。

該造船廠毗鄰朝鮮半島西海，曾建造過北韓用於潛射彈道飛彈（SLBM）水下試射的駁船。北韓在2021年1月的勞動黨八大上公布了國防力量發展五年規劃和五大任務，在造船領域提出「擁有核潛艦和水下發射核戰略武器」的目標。部分觀點據此認為，除此前被指定為北韓潛艦活動根據地的東海新浦外，南浦可能也在進行核潛艦相關的作業。