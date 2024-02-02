我國積極推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。外交部請我國駐馬來西亞代表處與當地智庫「民主與經濟事務研究院」（IDEAS）合作，透過充分運用國內外各項雙邊及多邊管道，加強與CPTPP成員國互動，於1月31日辦理CPTPP圓桌討論會。

本次討論會邀請馬國產官學界人士參加，並請中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣視訊參加，並於會中說明我國加入CPTPP有助提升馬國經濟發展、強化區域供應鏈韌性，以及雙方互惠等效果，希望馬國各界予以支持。

顏慧欣說明，當前台商透過「China＋1」布局策略，在中國大陸以外另覓新投資地點及生產線的規畫，若台馬雙方能藉此契機簽署雙邊貿易協定，或支持我國加入CPTPP，當可降低關稅及非關稅等貿易障礙，有助雙邊半導體等產業合作，確保產業供應鏈體系的穩定，實屬互利互惠、共創雙贏。

外交部說明，由於CPTPP入會案採共識決，爭取每一個成員的支持都是關鍵，我國除將持續向會員國傳達我國已符合CPTPP各項高標準規範外，並將持續以台灣入會有助於CPTPP未來整體發展及雙邊經貿互惠發展的角度，強化我國入會的重要性及可帶來的雙邊經貿利基，積極爭取各成員國的支持。