立法院正副院長昨(1)日落幕，民眾黨8席立委第一輪皆表態投自己、第二輪全數拒投，被視為變相保送國民黨韓國瑜、江啟臣當選。媒體人黃暐瀚分析，民眾黨可以大方表態「不挺藍綠」或是用８票加柯文哲支持，與藍綠交換「一副院長、兩召委」，副院長真的沒有那麼小，不管藍綠都願意換，結果去做黃珊珊當院長的幻夢。

對於立法院正副院長選舉，黃暐瀚今(2日)在臉書發文指出，民眾黨可以走兩條路：「不挺藍綠」或「一副兩召」，即用柯文哲與８席立委決定院長挺誰，換回副院長和兩席召委。

黃解釋，小黨也有尊嚴，那就藍綠都不投，院長黃珊珊、副院長張啟楷，大方對社會公布，然後八票穩投，一輪投完、二輪廢票，四輪投完，證明藍綠之外的第三條路。但二輪不進場，就在黨團待命，集體跑去吃飯，讓其他委員議場空等，過程都在網路直播，對民眾黨毫無益處。

而「一副兩召」的策略，黃暐瀚指出，民眾黨面試完韓國瑜、游錫堃後，黨內假投票，「八票＋柯」決定院長挺誰，然後換回一個副院長與兩個總召，槓桿效應玩破天際。

黃暐瀚直言，以上兩種走法，民眾黨全都不要，反而跑去做「黃珊珊當院長」的幻夢。稍有政治常識的人都知道，藍綠怎麼可能放棄院長去換副院長？八席就是八席，這就是台灣民意的展現，就算換成總統選票，柯文哲也是第三，一路自我感覺良好，相信民眾黨可以選上院長？到底是誰的錯覺？

黃暐瀚也說，其實不管藍綠，都願意拿副院長跟民眾黨換。而副院長真的沒有那麼小，佩洛西進立院的「歷史畫面」，因為游前院長出訪確診，就是由前副院長蔡其昌，代表接待。「不挺藍綠」或「一副兩召」，才是民眾黨該走的路。