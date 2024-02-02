日本首相岸田文雄於2日之參議院代表質詢時，言及自民黨派系以募款餐收受回扣的一事。岸田稱，將於本屆國會內修改《政治獻金管理法》（政治資金規正法）以解決此問題。他表示將彙總自民黨各路提案，以便在本屆會期內充分討論。此外，岸田強調加薪是政府近期首要課題，並表示將調整稅收政策嘉惠中小企業。

對於議員收受回扣問題，公明黨領袖山口那津男指出這與國民的生活感受相去甚遠，令人難以接受，強調挽回大眾對政界信任的喪失是當前國會首要的任務。岸田則回應表示，將領導眾人努力挽回信任。

維新會議員淺田均提及，議員未將回扣金額確實記入政治獻金收支報告，恐存有逃漏稅可能。對此，岸田輕描淡寫地回應：「政治獻金應遵循相關法規妥善處置」。

此外，岸田主張實現加薪的關鍵在於有效利用地方性政勞資會議，讓地方首長與當地勞資代表充分對話，並稱樂意搭配任何措施推動加薪，以達到加薪幅度超越物價增長之目標。整體而言，岸田在質詢中強調政治清廉、加薪和挽回民眾信任是當前政府的核心任務。