醫界大老陳永興稱，民眾黨主席柯文哲主動來電表示，「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」前立委郭正亮認為，民進黨不可能同意立法院長支持黃珊珊，至於為什麼會有這種提案，他覺得「匪夷所思」。

郭正亮今(2日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，柯文哲應該說出是哪一個民進黨的人打電話給他，叫他打給陳永興。因為這一段民進黨否認，現在是誰主動的問題，當然差很多。

郭正亮接著表示，這個案子，他難以置信，如果民進黨都支持黃珊珊當院長，民眾黨則無條件支持蔡其昌，然後又改口。但民進黨不可能同意院長支持黃珊珊，所以為什麼會有這種提案，他覺得「匪夷所思」。況且賴清德若是透過陳永興這條線，但這不等於民進黨團。

郭正亮質疑說，黃珊珊連立委都沒當過，民進黨有多少是當過3、4、5屆的立委，怎麼可能院長投黃珊珊，這有點異想天開，他甚至難以想像賴清德會這樣硬推。

郭正亮認為，眼科醫生林逸民、陳永興這兩位說的可能性非常低。不過，林逸民講到這段是很合理的，林逸民爆料稱，柯文哲要民進黨立法院長票投黃珊珊，副院長投誰都可以，但因為之前有傳出黃國昌說絕對不會投給蔡其昌，所以大家心裡一定有譜；所以大家回去傳這句話，民進黨主席賴清德一聽就知道，這是不可能的事。

針對陳永興發聲明還原過程稱，是柯文哲打電話，民眾黨召開記者會回應，民眾黨秘書長周榆修表示，柯主席接到民進黨各路人馬多方來訊，希望討論立院龍頭選舉合作。事件全貌是，綠營各路人馬聯繫柯文哲，其中也有代表民進黨高層人士前來，希望柯文哲跟陳永興通電話。後來陳永興打電話給柯文哲，但打不通，就請張金堅醫師聯絡柯文哲。中間人急著請柯文哲回電，他們甚至沒有陳永興的手機，還是中間人提供陳永興手機。但民進黨發言人吳崢簡化成，柯文哲主動致電聯繫醫界大老。