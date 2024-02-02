桃園市消防局第三大隊、大園及竹圍分隊2日聯合辦理大園區防火管理人座談會。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局第三大隊、大園及竹圍分隊積極配合消防法的修法，今在大園竹圍漁港漁業綜合大樓聯合舉辦大園區防火管理人座談會。座談會主要針對新修法後的消防安全設備檢查執行規定及自衛消防編組進行說明，希望藉由這次機會提升防火管理人的法律意識，使其更主動地履行維護公共安全的責任，透過案例分析提醒各廠家注意年節期間的用火、用電安全。

第三大隊表示，為了使管理權人更加主動地履行自身財產的責任，針對營業場所修法後已不再以限期改善的方式，而是採取逕行處罰的方式進行檢查。此舉旨在避免管理權人以往被動等待檢查再改善的消極方式，提高管理權人對於消防安全的重視程度。

在座談會中，除了詳細說明修法相關規定外，還複習了自衛消防編組觀念，提醒防火管理人正視自身的法律責任。同時，分隊強調了員工正確的逃生避難觀念及演練的重要性，並透過各式火災案例強調火災初期滅火及即時通報的重要性，以降低火災損害。

大園分隊長葉昱麟指出，企業落實防火管理不僅能增進場所的安全及保命護產，更能降低消防人員面臨高風險的極端火災情況。他表示，透過這次說明會，希望讓場所更深入了解修法後的相關規定執行方式，並透過重大火警及成功滅火案例的分析，鼓勵防火管理人正視防火管理業務，切實執行。

最後，大園及竹圍分隊感謝所有參與座談會的場所管理人，期待這次活動能夠促進更積極的防火管理行動，共同為社區安全努力。