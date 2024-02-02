出社會工作一陣子，有了一點存款後，不少人都會想要買奢侈品來犒賞自己，但因為是從來沒有過的經驗，提前做功課是一件很重要的事情。有民眾就想知道，人生中的第一顆精品包到底應該怎麼選擇，不少過來人則提醒，最好不要挑白色，因為真的很容易弄髒。

鄉民「wenshinn」今（2）日在PTT女板表示，出社會2年多後手上存了一點錢，想買一顆精品包來犒賞自己，身邊朋友大多是先買LV或是GUCCI，但因為精品包的選項實在太多，讓她不知道該怎麼選。

原PO指出，第一顆精品包想要容量大一點的，並在搜尋後貼出了3款不同的包包，顏色有黑也有白，「想請大家給我一點意見，救救有選擇障礙的我」。

不少前輩搶先提醒，第一款精品包最好不要買白色的，因為難保養又容易弄髒，說「千萬別買白色的，穿牛仔褲很容易染色」、「我的白色BV一沒顧好整個黃掉，而且就有遇到被牛仔褲染色的問題」。

其他人則認為，第一顆精品包不知道挑的話，可以直接從經典款開始買，並分享自身經驗說「大媽我很慶幸以前念大學時名牌包沒那麼貴，第一個Burberry$12500，大三買第二個LV$16000」、「22歲畢業爸媽送一顆ysl馬鞍包，到現在還在揹，黑色真的耐揹不怕髒」、「要容量大又耐用就是LV」、「犒賞自己=名牌包=很棒」、「這三個我會選第二個，簡單又耐看也有一點小心機的設計，最重要是容量夠」、「都不好看，這三家五萬的包都好醜，你捏個10萬再買吧，不然真是當盤子」。