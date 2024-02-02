由柯震東、夏于喬、林哲熹、巫建和、馬志翔等實力派演員主演的影集《愛愛內含光》，在網路上掀起熱烈討論，其中在預告當中擁有獨特嗓音的女聲引起廣大網友討論，原來她是華研國際培訓4年的樂壇新人「JUD陳泳希」。

她日前在記者會上演唱主題曲〈相濡以沫〉，劇中的演員們都稱讚她的演唱實力，林哲熹當場被圈粉，事後更在IG發文表示：「我相信劇出來之後，大家一定會把她整張專輯加到播放清單。」讓身為新人的JUD受寵若驚，「我很幸運身邊有很多願意幫助我的人，謝謝公司給我這個機會，讓大家可以看到我。」

她畢業於台南藝術大學，自幼主修古典鋼琴，近日推出與話題影集《愛愛內含光》共同創作的主題曲〈相濡以沫〉，在大學就學期間就被「華研國際」選為練習生，不斷的在學校與公司裡鑽研作曲作詞，甚至學習編曲錄音等等的技術工程，經過4年培訓宛如重讀一次大學，中間一度想過是否要放棄最愛的音樂，「我曾經想過要做一份穩定的工作，但那不是我想要的，音樂一直是我的支柱。」如今即將帶著她的音樂作品，準備勇闖歌壇。

當被問到對於影集中的禁忌議題時，她也分享自己的感情觀，「我覺得自己是容易暈船的人，但身為一個創作人，我非常樂意聽到各種禁忌的感情故事，都會成為我很好的人生體驗。」倘若身旁的朋友有暈船困擾時，她通常會選擇陪伴，因為當局者迷，她認為陷入暈船的人不會想聽，「要他自己痛過或清醒才有用。」