告五人新專輯《帶你飛》獲得亮眼成績。（Hit Fm聯播網提供）

由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，從2023年整年度發行的華語專輯中，票選出10張最值得推薦的音樂作品，打造年度重量級的音樂企劃，分別是9m88《Sent》、K6劉家凱《太棒了！我一無是處的人生》、LINION《HIDEOUT》、MC HotDog熱狗《髒藝術家》、告五人《帶你飛》、孫盛希Shi Shi《BOOMERANG》、草東沒有派對《瓦合》、楊乃文《Flow》、麋先生《都是浪漫害的》、壞特 ？te《Way out》。

「HITO FUN 輕鬆」Momoko表示，告五人的音樂真的很有獨特性，第一張作品關於「愛」，第二張是「安全感」，這張《帶你飛》專輯核心是「不安全感」， 這議題很不簡單，但還好歌曲都有正能量帶你去闖。

告五人表示，感謝Hit Fm各位DJ的肯定，讓這張專輯獲選2023年度十大專輯。這張專輯是在宜蘭的「夏威夷商務汽車旅館」，打造獨一無二的車庫錄音室，原汁原味款待最入「耳」即化的聽覺盛宴，很開心公司讓他們有很大的空間跟想法去自由的創作音樂，猶如人生一樣，挑戰不一樣的冒險，希望在這張專輯中，能有一首歌曲可以讓聽眾一起跳脫舒適圈，「帶你飛」。

K6劉家凱打造個人音樂品牌 《太棒了！我一無是處的人生》挖掘生命珍貴。「北部CHILL DJ」李拾壹提到，以個人音樂品牌「K6劉家凱」發表的首張專輯《太棒了！我一無是處的人生》，透過跨界合作呈現音樂的多樣性，劉家凱以製作人身份為主，邀請七位歌手，以國語、台語、排灣族語、英語，共同述說K6的生命故事。

劉家凱與金曲新人洪佩瑜合作的〈陰暗面〉，歌曲的段落分為AB兩段的曲式，不斷重複，分不清主歌副歌，彷彿在映照愛情的反反覆覆，展現在美好表層下所要面對的真實。K6劉家凱表示，感謝Hit Fm各位DJ的肯定，讓這張專輯獲選2023年度十大專輯。這張專輯所要傳遞的就是當人生遇到挫折、感到一無是處時，要如何去面對自己、面對世界，每個人都可能遇到這樣的低潮期，但別忘了，我們在世界上就是一個重要的存在。

草東沒有派對時隔7年發片 《瓦合》依舊帶來震撼與世代衝撞的樂音。「宜蘭嗑音樂DJ」宥鈞表示，相隔7年，草東沒有派對新專輯《瓦合》，濃縮樂團這幾年所歷經的一切，即便仍保持憤世嫉俗的風格，也瀰漫氤氳繚繞的菸酒氣息，卻多了一絲長大後的柔軟與妥協，同時還加入先前未有的龐克旋律，讓樂團作品樣貌更具性格。

草東沒有派對表示，感謝Hit Fm各位DJ的肯定，讓這張專輯獲選2023年度十大專輯，更謝謝所有聽眾跟歌迷的支持，祝大家新的一年平安、健康。