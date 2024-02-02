睽違14年，中華民國台灣模擬聯合國學會成功爭取全球最大、被譽為「模聯界奧運」2024哈佛世界模擬聯合國會議主辦權，在今年3月10日至3月14日將有來自世界約50國、預計1000位國際大學生前來台北市，參與為期5天的國際性會議；台北市副市長李四川在記者會上敲下模聯的議事槌，歡迎世界各國的大學生前來台北市參與。

哈佛世界模擬聯合國會議（Harvard WorldMUN）自1992年成立至今，巡迴全球30座城市，吸引超過110個國家、累積3萬名學生參與，曾於巴黎、蒙特婁、羅馬、首爾、日內瓦、新加玻等國際大城市舉行。

模聯會議的學員將扮演各國外交官討論各項國際議題，著重國際安全、新興科技、醫療與社會、經濟和金融、社會人道主義以及全球法治等時事，緊扣永續發展目標（SDGs）模擬多邊外交，針對不同議題進行發聲和辯論。

台北市政府對學生積極爭取國際會議給予絕對支持，肯定台灣模聯學會爭取到主辦權，此外也將同時舉辦世界村嘉年華、文化之夜、黃金歲月熱鬧辦桌等多元外交活動交流情誼，展現台灣的人情味與獨特文化，讓世界各國學生感受臺北豐富多元、融匯百川的文化風采。

台灣模聯學會表示，爭取到2024哈佛世界模聯的主辦權，不僅是關心國際議題的大學生跨國交流的機會，同時也能讓來自世界各地的學生深度體驗台灣文化，一睹結合現代化及古典文化魅力的台北城市風采，讓參與會議的台灣大學生及高中生志工體驗到「青年外交不困難，做了就會有無限可能！」，為台灣青年創造與國際接觸的機會。