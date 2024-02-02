日本藝術家西村麻里2日在Xpark現場創作。（Xpark提供／蔡明亘桃園傳真）

Xpark舉行第1屆全Xpark不分區執政黨大選趣味活動。（蔡明亘攝）

位於桃園青埔的新都會型水生公園Xpark迎接龍年到來，與日本藝術家西村麻里（MARI NISHIMURA）獨家合作舉辦主題畫展，她今日也親臨Xpark，在大型畫布上現場創作龍年主題畫作，祝賀福龍迎祥躍新程。西村麻里特展今起在3樓虛實互動區展出至2月29日，邀民眾一同來感受以獨特色彩和能量展現出的生動生命力。

Xpark表示，西村麻里出生於熊本縣，創立「MARI NISHIMURA INC.」並擔任負責人，以獨特的色彩和能量創作，透過她的畫作生動地表現出生命力；自2015年在洛杉磯舉辦個展後，相繼於紐約、倫敦、米蘭、柏林、洛杉磯等世界各地舉辦展覽，佳評如潮，獲得國內外多項廣告大獎。西村麻里的畫作，被譽為是充滿力量與熱情的。她在作畫時通常不描繪草稿，而是先靠著靈感，徒手以手指觸摸畫布後再堆疊色彩，最後才用畫筆描繪。

自小她就非常喜歡龍，會專心一志地畫龍，作品裡經常出現龍的身影，她描繪的龍是既溫柔高貴，又精緻美麗，她將人生中洋溢的幸福與其背後的痛苦與悲傷，帶入日本的元素後融入自己的作品，並以獨特的色彩呈現，在創作大眾流行畫作時，她主要使用壓克力顏料，並且有時也會混入「礦物顏料」或「神社的沙粒」。

西村麻里希望能描繪出所有深刻的情感，當她感到非常快樂或非常悲傷時，她會不由自主地想要開始作畫，重視與自己的對話，對著畫布進行創作。她對於人或文字、或對於顏色或聲音產生所謂的色彩共感，也就是所謂的聯覺者(Synesthesia)，即使閉上眼睛，據說她也能看見色彩，年幼時，她曾因為自己跟別人不同而感到困擾。

如今，她用顏色來理解別人的思緒，將別人所看不到但自己看得到的事物視為個性，優越的色彩感覺被靈活運用在她的畫作裡，也因此她的色彩運用被譽為富有特色，她能俯瞰整體，色彩也隨著靈感而浮現。她表示，從小開始人生路上就是崎嶇坎坷的，「但就是因為跨越了這些，所以才有現在的我」，無論遇到怎樣的逆境，總是能向前邁進，她將這樣的能量用畫作呈現出來，傳遞給他人。

此外，Xpark近期也舉行「第1屆全Xpark不分區執政黨大選」活動，這次企畫特別成立海洋與生物選舉委員會，有魚類的水水團結聯盟、哺乳類的毛茸力量、鳥類的自由羽翼陣線、無脊椎動物的行動觸進會、兩棲爬蟲類的水陸共融黨，及生物維生系統的電氣生命黨。

Xpark近期舉行第1屆全Xpark不分區執政黨大選活動，民眾踴躍參與。（蔡明亘攝）

Xpark特別製作趣味選舉公報。（蔡明亘攝）

Xpark舉行第1屆全Xpark不分區執政黨大選趣味活動，比照真實選舉設置圈票處。（蔡明亘攝）

各黨派由飼育員擔任發言人，推派銀鱗鯧、南美海獅、國王企鵝、海月水母、鈷藍箭毒蛙及蛋白除沫器，共28種生物及維生系統參選，館方精心拍攝競選影片，由飼育員穿著競選背心不定時發放宣傳面紙並講解生物習性拉票，票選至2月14日止。

民眾參觀後可索取特別印製的選舉公報，了解各政黨政見後領取選票，前往圈票處蓋完章，將票投入票匭，比照真實選舉，不少小朋友投票後都感到非常有趣，雖未到可投票年紀，但能透過趣味模式體驗投票流程別具意義。