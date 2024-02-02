桃園1名林姓男子，2022年與32歲女房中相約簽約用印，竟趁女房仲檢查契約書之際，從背後熊抱摟腰襲胸，法院審理後依妨害性自主判處林男1年徒刑，林男不服上訴，遭高院駁回，仍可上訴。

判決指出，林男為出售房屋而認識32歲女房仲，並於2022年4月6日相約在桃園市中國信託銀行分行用印，詎林男為滿足私欲，於下午3時26至28分許在該銀行之室內停車場內，趁女房仲檢查契約書之際，從身後撫摸女房仲腰部，並在耳邊說「妳的腰好細」、「妳有40公斤嗎」、「妳今天穿的好漂亮」等調情的話，見女房仲受驚嚇後而退卻，且明確表示拒絕。

林男被拒絕後竟仍不放棄，仍接續從身後撫摸女房仲腰部，及以下體貼住女房仲臀部，女房仲將其手撥開表示拒絕，林男復仍接續從背後以雙手將女房仲環抱起來使其雙腳離地，並用單手抓其胸部，違反女房仲意願為強制猥褻之行為。

一審法官審酌，被告為圖一己性慾滿足，不顧A女意願，強制對A女為上開猥褻行為，侵害A女性自主權，更對A女之心理造成嚴重影響而須就醫治療，依強制猥褻罪，處有期徒刑1年。檢察官與被告不服判決上訴。

高院審理後認為，原審所為認事用法，與法並無違誤，量刑亦屬妥適，且被告於上訴後仍辯稱所為僅係出於關心A女、憐惜A女工作辛苦、想給A女一個成交的機會云云，仍在合理化自身犯行，毫無反省己過之意，堪認原審所審酌之量刑基礎迄未改變，檢察官上訴請求從重量刑，被告上訴否認犯行，均無理由，應予駁回。