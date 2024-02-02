美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周五（2日）宣布，特斯拉已展開召回220萬輛車作業，原因在於警示燈字體太小，導致事故風險增加。這個數目幾乎涵蓋美國所有的特斯拉車輛。

綜合路透社、美聯社報導，這次特斯拉召回行動是歷來規模最大。去年12月中旬，特斯拉才在美國召回203萬輛，當時已是特斯拉有史以來最大規模召回數量，原因在於NHTSA經過2年調查之後判定自動輔助駕駛（Autopilot）系統有缺失，車輛必須更新安全軟體。不到2個月，特斯拉再度大規模召回，數量又創新高。

NHTSA說明，特斯拉最新這波大規模召回包括各種車型，如2012年至2023年式的Model S、2016年至2023年的Model X、2017年至2023年式Model 3、2019年至2024年式的Model Y與2024年式的皮卡車Cybertruck。NHTSA指出：「警示燈字體較小，可能導致儀表板顯示的安全訊息難以閱讀，因而增加車禍風險」。這也是Cybertruck去年11月開始交車以來首度召回。

電動車廠特斯拉在美國召回多達220萬輛車，規模再創記錄。圖為Model 3。（資料照／路透）

NHTSA表示，召回改正將經由軟體更新完成。特斯拉從1月23日起開始發出免費的軟體更新，以解決這項問題，更新內容會把剎車、停車、防鎖死煞車系統（Antilock Brake System，ABS）的視覺警示器字體加大。NHTSA 表示，這個問題在1月8日例行安全稽核過程發現，特斯拉的門市與服務中心會在1月31日之後接獲通知，車主自3月30日起收到召回郵件。

特斯拉已確認3起可能與這項問題有關的保固索賠，但並未接獲碰撞或人員受傷通報。

美國聯邦車輛安全標準（Federal Motor Vehicle Safety Standard）第135項規定，配備液壓剎車的車輛，其警示儀器顯示字樣的字母尺寸高度必須至少3.2公厘（約8分之1吋）。書面式、視覺式警告內容與背景必須採用對比色，且用色之一須為紅色。

特斯拉的自動輔助駕駛系統能讓車輛在車道行駛過程自動轉向、加速、剎車。不過，特斯拉自動駕駛過去幾年發生多起碰撞甚至死亡事故，這套系統一直受到NHTSA緊盯。