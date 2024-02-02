年節將至，桃園市大園警方走入市場加強宣導相關注意事項。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節將至，民眾紛紛出門採買過年的年貨，桃園市楊梅警分局為提醒民眾加強春節期間「防搶、防竊、反詐騙」，前往轄內最大楊梅菜市場進行預防犯罪宣導，傳遞各項與民眾息息相關的預防犯罪資訊，希望民眾在這闔家歡樂的春節期間，也能顧好自己的荷包。另外大園警分局也走入市場掃街拜年，並舉牌發放宣導品。

楊梅警分局表示，民眾前往人潮眾多的市場、賣場及年貨大街採買年貨時，應注意自身財物，留意宵小趁亂竊取皮包或隨身物品，在年節期間在家使用網路購物時，民眾要注意使用正常的購物平台，避免誤入假交易網站、一頁式廣告等等詐欺集團設下的圈套，以免在佳節期間遭遇犯罪而打壞了過節氣氛。

楊梅警分局也表示，年節期間警方持續加強巡邏轄內各大賣場、市場、年貨大街、金融機構、宮廟及旅遊景點等地，並呼籲民眾切記財不露白，如有發現不法，應立即撥打110，警方將持續淨化轄區治安，以達治安平穩、交通順暢、民眾安心之目標，讓民眾能安心度過佳節。

大園分局表示，這次活動宣導團於今日上午自分局出發，一路走入大園市場，與大園社區發展協會關懷據點40多位長輩們，一同掃街拜年。員警持大聲公舉牌宣導，並發放宣導品與民眾熱烈互動，浩蕩隊伍吸引民眾的目光，警方也藉此機會向民眾宣導交通安全、反詐騙及婦幼安全等重點措施。

警方提醒，行車上路應遵守交通規則，切勿有違規行為，此外農曆春節期間飲宴應酬多，民眾如有飲酒千萬不要自行駕車，應找代駕或計程車，以保護自身及他人生命安全。

隨著農曆年節將近現金流動增加，大園分局也藉此活動呼籲民眾領錢存款要小心，謹防身邊陌生人，如有提領大量現金需求，可向派出所申請免費護鈔服務，同時也要慎防詐騙，切勿相信不明的投資訊息，才能守住自己的荷包。