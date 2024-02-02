三立集團董事長張榮華尾牙致詞。（羅永銘攝）

三立集團2日晚間席開超過130桌舉辦「好運龍來」尾牙，除了員工與貴賓還有眾多藝人共襄盛舉，現場超過1,600人。即使媒體環境充滿挑戰，三立集團仍宣布今年員工年終獎金平均2個月，最少發出1.5億元，尾牙現場並發至少300萬現金、200多個獎項犒賞員工；三立總經理高明慧也頒發獎座給15位優良員工。

三立董事長張榮華致詞時表示，他已經把三立這部大車的鑰匙交給總經理高明慧兩年：「各位覺得她開得好不好？我覺得她開得比我好，讓她繼續開好不好？」強調三立是一個團隊，強將之下帶的都是勇將，自從交出鑰匙，自己輕鬆滿多。

三立席開超過130桌辦尾牙。（羅永銘攝）

江國賓與員工開心互動。（羅永銘攝）

張榮華也透露現在的他正忙著再找一部車來開，「還在找，用租的或買一部新的也可以，可能投資或併購新公司，讓三立多元化、永續經營，或許明年此時將宣布好消息」，他說自己不會停下來，期許與員工一起邁向更好的2024。

三立尾牙由邵大倫、張齡予主持，「炸裂吧女孩」熱鬧開場，並邀請藝人盧廣仲、陳芳語、比杰、Ozone及《超級紅人榜》歌手翁鈺鈞、余凱揚、陳孟賢等演唱。謝承均、陳珮騏、江國賓、苗可麗、王振復、況明潔、星卉、黃玉榮、Gino、陳志強、曾智希、韓宜邦及未婚妻林萱瑜等數十位8點檔演員，胡宇威及《綜藝大熱門》主持人Lulu黃路梓茵及陳漢典、《綜藝玩很大》KID及坤達、《型男大主廚》曾國城和詹姆士、卓文萱，以及《寶島神很大》的柯大堡、《完全娛樂》宇宙、阿達、夏和熙等藝人都出席。