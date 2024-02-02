一架小型飛機本週四（1日）墜毀在美國佛羅里達州清水市（Clearwater）由於墜毀地點是移動房屋園區，事故發生的時候直接摧毀了一棟移動房屋，造成多人死亡。

A plane crashed in Florida, there are dead



🇺🇸 Several people died when a small plane crashed in Clearwater, Florida, officials said. pic.twitter.com/3dZkZtslM8 — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 2, 2024

一架單引擎Beechcraft Bonanza V35的小型飛機墜毀在清水市的灣邊水域移動房屋園區（Bayside Waters Mobile Home Park），而清水市消防局發布的圖片顯示，猛烈火焰和濃煙從住宅區中竄出，消防局長埃勒斯（Scott Ehlers）於新聞簡報中表示：「我可以確認，我們有幾名死者，既有飛機上的，也有移動房屋內的。」但他沒有給出確切的死亡人數。

A plane crashed in Florida, there are dead



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埃勒斯先前表示，失事飛機飛行員曾發出過一次緊急呼救。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發言人稱，飛行員報告發動機故障後墜毀。

埃勒斯表示，事故現場附近還有一人受了輕傷，但他拒絕治療，而根據現場報告，飛行員已經死亡。

事故發生地點在活動房屋園區中共有4戶房屋受損。埃勒斯表示：「移動房屋本來就比較脆弱，所以飛機這麼一撞幾乎將其夷為平地。火災吞噬了其餘部分。」

社區居民阿斯卡里（Steven Ascari）在社群媒體上發布了現場視頻，稱警消人員迅速趕到，在30分鐘內就撲滅了火勢。