新竹縣傳出一屍兩命悲劇，1名30歲孕婦預產期將屆，原訂2日上午要到醫院催生，但早上5點多丈夫聽見身旁有聲響，發現孕婦倒臥床邊，口鼻滲出鮮血，立即打電話求救，然而消防人員到場時，孕婦已失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治，腹中胎兒也未保住，檢警今下午相驗，由於孕婦猝死加上胎死腹中，將擇期解剖查明死因。

據了解，夫妻兩人皆是技術員，在新竹縣工作、租屋，這是兩人的第1胎，產檢也都一切正常，因懷孕已38周，原本妻子要在2日到醫院催生，正要準備迎接新生命到來，不料丈夫卻發現妻子從床上摔倒在地，口中還流血，趕緊打119求救。

救護人員到場時，丈夫仍在CPR，但孕婦已嘴唇發紫，到院前已失去呼吸和心跳，經送醫搶救仍回天乏術，而胎兒也未保住。警方現場勘驗結果，屋內並無打鬥痕跡，地上留有一灘血，床則連同床墊約50公分高，屬於一般高度。檢警今相驗結果，由於孕婦猝死且胎死腹中，詳細死因待解剖查明。