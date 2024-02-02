43歲韓劇女王孔曉振在2022年升格人妻後，小她10歲的音樂人老公Kevin Oh也於2023年底在韓國入伍服兵役；孔曉振雖然獨守空閨，但從她的社群仍看到她生活很豐富精彩，最近更難得公開美女親媽長相，凍齡加上優雅氣質，被大讚以為是姊姊。

孔曉振今（2日）在Instagram上傳一張與媽媽的合照，還笑說「上傳素顏照應該會惹媽媽生氣」，畫面中孔曉振頭戴編織款漁夫帽，臉上掛著招牌笑容，開心地與媽媽依偎在一起合照；令人震驚的是，孔曉振媽媽保養得相當好，完全不像是有一個43歲女兒的樣子，根本像是一對姊妹。

據悉，孔曉振的媽媽不僅長得漂亮，她還是一個慈善團體的理事長，該慈善團體是主要在幫助獨居老人、身心障礙者、弱勢孩童和脫北者。

粉絲們見到孔曉振的美女媽媽都嚇了一大跳，因為真的不像是媽媽更像姊姊，紛紛讚嘆，「確定是媽媽嗎？好有氣質也好漂亮」、「媽媽太美了吧，好像在電視劇裡會看到的明星媽媽」、「不敢相信是母女，說是姊妹我都信」。