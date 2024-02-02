民進黨與民眾黨在立法院長選舉，到底誰打電話拉票引發爭議。民進黨發言人吳崢認為是「柯文哲主動致電醫界大老」，民眾黨秘書長周榆修則說是柯文哲非常敬重醫界前輩陳永興，抱持善意態度回電。柯文哲夫人陳佩琪表示，星期三晚上小草感恩餐會，離開時已經是將近九點半了，「在車上還發現手機不在身上，但很多很多人找他，找不到還找上我認識的人打我手機，要我轉告他回電」，「若將來真為此事上法院， 我會在法院上幫忙陳述事實。」

民進黨與民眾黨在立法院長選舉，到底誰打電話拉票？民眾黨秘書長周榆修2日在記者會說明，事件的全貌是，綠營各路人馬聯繫柯文哲，其中有代表民進黨高層人士來到柯辦，希望柯文哲與陳永興醫師通上電話。後來陳主動打給柯打不通，就請張金堅聯絡柯文哲，中間人也請張金堅醫師聯絡柯文哲，急著請柯文哲回電，柯文哲沒有陳的手機，還是中間人提供陳永興醫師的手機。

周榆修指出，非常遺憾在民進黨發言人吳崢的視角，非常簡單簡化成「柯文哲主動致電醫界大老」，柯文哲回電卻被說成主動替黃珊珊求院長，並且願意支持民進黨副院長候選人蔡其昌。

周榆修強調，這樣事情子虛烏有，柯文哲非常敬重醫界前輩陳永興，抱持善意態度回電，卻成被吳崢惡意曲解，柯文哲於電話中同意將訊息傳給黨團討論，並且在最後將決議傳給陳永興。

柯文哲夫人陳佩琪今（2）日晚間在臉書澄清，星期三晚上小草感恩餐會，我們來晚了，加上逐桌敬酒、簽名和合影，時間拖到很晚。最後柯文哲不免俗又被拱上台唱歌，他倒是樂在其中、唱得起勁，但人家餐廳都快打烊了，台下一安可，柯文哲就再唱、再唱， 結果比預計要離開的時間晚了將近一個小時，離開時已經是將近九點半了。

陳佩琪強調，「在車上還發現手機不在身上，但很多很多人找他，找不到還找上我認識的人打我手機，要我轉告他回電，若將來真為此事上法院， 我會在法院上幫忙陳述事實，就如同當年的愛滋事件一樣！」