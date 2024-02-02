台中市食安處人員日前抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗出0.002ppm的瘦肉精西布特羅，已通知該批肉品的販售業者立即下架停售。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市食安處在國產豬肉中檢出瘦肉精「西布特羅」，為近10年來首次在後市場檢出。目前問題產品數量、流向都仍待釐清，食藥署表示，將進行溯源，了解是否是飼料出了問題。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「西布特羅」與「萊克多巴胺」同屬乙型受體素，目前僅「萊克多巴胺」允許被檢出，「西布特羅」不得檢出。乙型受體素一旦過量攝取，在人體將產生心跳變快、血管擴張、肌肉顫抖等症狀。

根據食藥署統計，2014年至2023年間，衛生單位共檢驗了1萬9300件豬肉，其中國產豬肉1萬5114件，進口豬肉4186件，均未檢出「西布特羅」。食藥署副署長林金富說，台市食安處1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」，檢出了0.002ppm的「西布特羅」，為近10年在後市場中首次被檢出。

林金富表示，「西布特羅」屬農業部禁用藥物，台中市食安處已通知販售業者將該批肉品全數下架停止販售並回收，並將移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，衛生單位也將進行溯源，了解是否是飼料出了問題。

對於產品的數量、流向，林金富表示，仍待釐清。至於業者的裁罰，則要回歸《畜牧法》、《飼料管理法》處理。另依《食安法》第39條規定，食品業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向原抽驗機關（構）申請複驗。