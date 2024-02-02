彰化市八卦山牌樓由黑松公司贊助300萬元及彰化縣政府追加配合135萬元，辦理修繕工程，於去年6月開工，2日晚間舉辦竣工典禮。（孫英哲攝）

身負彰化市八卦山大佛風景區門面擔當的八卦山牌樓，矗立一甲子歲月，是許多彰化人的共同記憶，歷經5個多月的施工後，修繕工程今晚竣工，趕在農曆春節前呈現嶄新面貌，重新再肩負起八卦山風景區入口意象的重責大任！

八卦山牌樓由黑松公司贊助300萬元、彰化縣政府追加配合135萬元，辦理修繕工程，於去年6月開工，去年11月完工，今天晚間舉辦竣工典禮，彰化縣長王惠美、黑松公司行銷總監沈榮宗等人與會，共同慶賀八卦山牌樓再現風華。

彰化縣長王惠美說，彰化市八卦山牌樓於1964年由黑松公司建獻，建築設計是採用北式宮殿風格，建築體以鋼筋水泥的工法，依道路寬度構成3間4柱的格局，朱紅的樓柱撐起3面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以及佛教聖獸大象造形的斗拱，展現牌樓建築美學。

八卦山牌樓鏈接通往八卦山大佛的渠道，是重要地標，然歷經一甲子，因年代久遠，牌樓如同人老珠黃，屋瓦老舊、彩繪漆面斑駁褪色，黑松公司再次贊助八卦山牌樓修繕工程計畫，提供修繕經費300萬元，由立信工程顧問公司設計以空中走廊概念，讓修繕工程在不影響交通通行下進行。

黑松公司行銷總監沈榮宗指出，八卦山牌樓是在1963年由黑松第一任董事長張文杞與當時的彰化縣長呂世明，為了推動八卦山風景區而開始籌設，於1964年設立完成，在走過60年歲月之後，黑松公司很榮幸再有機會一起來參與牌樓修復，讓牌樓風華再現。

為慶賀八卦山牌樓修繕工程竣工，文化局策畫八卦山牌樓60周年老照片及文物展，展期自即日起至3月3日，在彰化縣立圖書館一樓大廳展出。