阿帕契（Apache）、拉科塔（Lakota）、契努克（Chinook）、易洛魁（Iroquois）。這些不僅是曾為了自己的土地而與美軍兵戎相見的美洲原住民部落。它們也是美國陸軍直升機的名稱。

據美國之音2日報導，以美國原住民命名直升機的慣例，據信可以追溯到1947年。據說，陸軍上將漢密爾頓．豪茲（Hamilton Howze）對最初兩款陸軍直升機的名字「食蚜蠅」（Hoverfly）和「蜻蜓」（Dragonfly）並不滿意，並下令進行一些更改。

康乃爾大學軍事歷史學家戴維．西爾貝（David Silbey）說：「他想以動作迅速、軍力強大而且與美國軍事歷史有某種聯繫的事物來命名它們。他想到了19世紀的美洲原住民戰士－人、拉科塔人和所有這些人。因此，他開創了以美洲原住民部落命名陸軍直升機的傳統。」

1969年制定的一項陸軍法規將這一命名規則編入法典。名稱建議由印第安事務局（Bureau of Indian Affairs）提供。西爾貝說，必須執行的命名規定已不復存在，但某些軍事命名傳統仍在持續。

例如，拉科塔直升機於2012年被命名，以紀念北達科他州和南達科他州蘇族大聯盟（Great Sioux Nation）的拉科塔部落。同年，拉科塔長老們在北達科他州立岩保護區（Standing Rock Reservation）祝福了兩架拉科塔直升機。

西爾貝說：「我認為給武器、艦艇和飛機命名的想法是一個喚起軍隊的歷史、傳統和精神的極佳方式。這是一種喚起美國和美國軍隊悠久歷史的方式。有時甚至包括我們曾經與之交戰，但現在已經和平共處的對手，就像陸軍直升機的情況一樣。

自第二次世界大戰以來，陸軍坦克均以將軍的名字命名。其中有謝爾曼（Sherman）坦克，以南北戰爭時期的威廉．特庫姆塞．謝爾曼（William Tecumseh Sherman）將軍命名，還有艾布蘭（Abrams）坦克，以越戰時期的克賴頓．W．艾布蘭（Creighton W. Abrams）將軍命名。

兩種以毒蛇命名的陸軍飛彈是「泰坦蟒」（Titan）和「響尾蛇」（Sidewinder）。

「（響尾蛇）實際上具有感知紅外線熱量的能力。它的鼻錐裡有一個東西可以感知熱量，這就是它瞄準獵物的方式，」西爾貝說。「這也是飛彈自我引航的方式——它瞄準噴氣發動機的紅外線熱量。所以，這在名稱上與自然界有著微妙的實際聯繫。」

但是，其他陸軍飛彈被命名為「獵鷹」（Falcon）、「麻雀」（Sparrow）和「魚叉」（Harpoon），這突顯了軍事命名規則有時會包羅萬象。

西爾貝表示，盡管缺乏一致性，但是美國軍方仍然延續著一些命名傳統。各軍種的部長，無論是海軍陸戰隊、空軍、陸軍還是海軍，對武器裝備的命名擁有最終決定權。

國會研究處（Congressional Research Service）的一份報告概述了海軍艦艇的命名是如何隨著時間的推移而演變的。

報告作者、海軍事務專家羅納德．奧羅克（Ronald O'Rourke）寫道：「例如，攻擊潛艦曾經以魚命名，後來以城市命名，最近（在大多數情況下）以州命名，而巡洋艦曾經以城市命名，後來以州命名，最近以戰鬥命名。再舉一個例子，州名曾經用來命名戰艦，後來被用來命名核動力巡洋艦和彈道飛彈潛艦，最近（在大多數情況下）是用來命名維吉尼亞級攻擊潛艦。」

美國如今不再建造戰艦，但當年在建造時，這些軍艦都會以美國各州的名字命名。200多年來，艦隊中一直有一艘名為「勇往號」（USS Enterprise）的海軍艦隻。

奧羅克在報告中寫道，在海軍最近命名的15艘航空母艦中，有兩艘以國會議員的名字命名，10艘以前任總統的名字命名，但這些總統沒有一位是民主黨人。

「最後一位擁有以他名字命名的航母的民主黨總統是約翰．F．甘迺迪（John F. Kennedy）。沒有『巴拉克．歐巴馬號』（Barack Obama）。沒有『比爾．林頓號』（Bill Clinton）。沒有『吉米．卡特號』（Jimmy Carter）。沒有『林登．詹森號』（Lyndon Johnson），」西爾貝說。「有『羅納德．雷根號』（Ronald Reagan）號、『喬治．H．W．布希號』（George H.W. Bush）。......變得有點明顯的是，他們並沒有以民主黨總統的名字命名航母。」

有些名字可能會帶來厄運。西爾貝提到了二戰時期被設計用於攜帶彈藥和爆炸物的船隻。許多這類艦艇均以火山命名，其中一艘於1944年發生爆炸，造成約400人死亡。

西爾貝說：「我認為，軍方在命名慣例上犯的一個錯誤是，傾向於以南方邦聯的將軍和政治人物、邦聯的勝仗來命名事物。邦聯人物是美國的叛徒，是美國軍隊的叛徒，以像李將軍（Robert E. Lee）這樣背叛國家的人來命名軍隊的武器、設施、艦船、飛機是錯誤的選擇。我很高興這一點正在得到糾正。」

陸軍已重新命名了最初以南方邦聯人物命名的幾個基地。

負責在外太空執行軍事行動的最新軍種——太空軍——尚未命名任何裝備。不過，該軍種的成員目前被稱為「衛士」（guardian）。