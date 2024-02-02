桃園1名小二男童小志（化名），2020年7月跟著媽媽及2名弟弟轉學到花蓮後，與雙眼失明的伯公同住，期間媽媽帶著2名的地回到桃園，只留下他與伯公同住，沒想到伯公竟摸上他的床「在房間內摸我的雞雞」，後來因為小志被媽媽不當管教，社工介入後得知此事，法院審理後依犯對未滿十四歲之男子為強制猥褻罪，判處伯公有期徒刑3年3月。可上訴。

判決指出，小志於2020年7月轉學至花蓮縣就讀國小二年級，期間，與伯公同住於2020年7月至8月間某日，利用小志母親攜同另2位兒子前往桃園而獨留小志在家期間，在伯公之房間內，伯公先以手探索到小志所在位置，再以雙腳壓制住小志以防止逃脫，因而違反小志意願，以手撫摸及上下套弄小志之生殖器，猥褻行為1次。

小志因遭媽媽不當對待，社政人員於2021年3月17日始開始介入，而對小志為定期家庭訪視，然早療社工於2022年4月13日至被告家中進行服務時，聽到小志媽媽與被告在閒聊時，提及被告有對小志為性猥褻舉動，因而通報花蓮縣政府社會處。

審理時辯護人以，被告為全盲之視障者，因被告無法看到甲男採取何種反擊措施，甲男應可輕易掙脫被告之束縛，是縱被告確有觸摸甲男之生殖器，其觸摸時間因僅有幾秒，是被告僅有能力乘甲男不及抗拒之際而為觸摸，僅成立性騷擾防治法第25條第1項之罪等語為被告辯護。

法官審酌，被告為滿足自身性慾，見甲男稚幼可欺，而違反甲男之性自主意願，對於幼小之甲男為強制猥褻行為，嚴重戕害甲男之人性尊嚴，對甲男之身心健全、人格發展產生重大不良影響，實不應輕縱。依犯對未滿十四歲之男子為強制猥褻罪，處有期徒刑3年3月。可上訴。

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