富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員慈妹（彭翊慈），有著甜美外型和性感身材，跳街舞出身的她，舞蹈實力精湛，深受粉絲喜愛。日前她現身PLG職籃台北富邦勇士對上福爾摩沙夢想家比賽應援時，竟遇鹹豬手試圖拉下她的肩帶，讓她嚇一大跳，現場畫面也被拍下。

人氣啦啦隊女孩慈妹日前現身台北和平籃球館，替富邦勇士隊應援，穿著藍白色短版背心，低胸愛心型領子讓她的性感上圍若隱若現，搭配小熱褲秀出修長美腿，慈妹熱情應援，充滿了青春活力。

慈妹熱情應援，遭涼媛拉肩帶後回敬對方。(圖／yuan9319.tw IG)

不過，其中一段慈妹在觀眾席熱舞時，卻突然有一隻手伸出來，要把她的肩帶扯下，但好在慈妹發現迅速躲過，雖然嚇了一跳，但臉上還是保持著甜美笑容，十分敬業。到底是誰那麼大膽對女神亂來呢？原來是隔壁福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的成員涼媛故意鬧的，慈妹還作勢要打對方，兩人開心的玩鬧，看得出雖然不同隊，但私交還不錯。

當天慈妹也有在IG上分享美照，吸引2.5萬人按讚，粉絲紛紛大讚「好好看」、「好漂亮喔～」、「好瘦喔」、「很正欸～比正方形還正100倍」、「超可愛的」、「好美的慈妹」、「超甜美的慈妹」。