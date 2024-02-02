【頭條開講】20240202完整版@HeadlinesTalk

民進黨中評會2月1日召開中評會會議，將50位違紀人員予以除名開除黨籍，名單竟然包括去年5月已經退黨的前立委郭正亮。郭對此回應，「有點火大，因為竟然把我們跟因為性騷退黨的放在一起，我們是不同類」。

中天電視《頭條開講》主持人周玉琴問開除黨籍是怎麼回事？郭正亮解釋，退黨和開除黨籍是兩個程序，不一樣。退黨是離開民進黨，開除是以後不能代表民進黨參選，是黨的立場。民進黨接到很多縣市送到中評會的案件，因為選舉一定會有違紀參選，通常在選後把名單彙整送到中評會開一次會，歷來都這樣做，所以才會有50人。

郭正亮披露，這件案子去年5月台北市黨部就已經送到中央，「我就在他送的那一刻我就退黨了」，送之前還寄信問要不要答辯？「我就說我放棄答辯權利，就直接退黨」。

郭直言，「我是有點火大，因為竟然把我們跟因為性騷退黨的放在一起，我們是不同類，我們是因為言論自由退黨，一個是因為性騷退黨，差太遠了！」「我的性質跟周榆修差不多，他跑到民眾黨，可是有些人是因為私德被開除，真是的！」

有記者去問說郭正亮不是退黨了嗎？郭正亮說，他們竟然回答，郭沒有寄退黨聲明給黨部！「這簡直胡來嘛！我已經對全台灣公告了！」郭正亮直言，「沈富雄當年是把黨證寄回去，我是沒有做這個動作！」

「沈富雄那次沒有做開除動作」，郭正亮笑稱，可能是因為上《頭條開講》得罪不少人，《頭條開講》、《辣晚報》上太多了！