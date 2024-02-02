新北國中生命案震撼全國，教育部於2日召開校園安全諮詢會第2次會議，會中除了提出3項強化校園安全方案，也討論修法放寬校安檢查限制，並區分為2種條件，針對處於保護管束期間的「特定學生」，無須採取會商程序，即可搜書包；「非特定學生」則須緊急會商，確認有危害他人等情況才能檢查。

教育部昨日邀請校長、教師、學生、家長、兒少人權團體及22縣市政府教育局處代表與會，會中針對「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」（以下稱「注意事項」）修正內容、訂定「校園安全檢查操作手冊」及「強化高關懷學生過度中介教育措施，支援學校輔導個案學生」3大議題交換意見。

在這起校園命案發生後，諸多教育團體認為，現行校安機制過於嚴格，教職員擔心被投訴，連搜書包等安全檢查作為都不敢進行，為此教育部在討論後的修正草案，將放寬校安檢查限制，也就是依據「注意事項」第29條，區分為2種條件，即處於保護管束期間的「特定學生」，無須透過會商程序，便可搜書包；「非特定學生」則須緊急會商，確認有危害他人等情況才能檢查。

教育部也在「注意事項」第30條敘明，校園安全檢查人員必須有2人以上，且被檢查學生可要求1到2名「當時在校」的教職員或學生陪同，但若是有緊急危害的情況，則可免除陪同人員。

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