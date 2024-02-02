新華社2日報導，去年大陸礦災頻傳，高達131人死亡，其中內蒙古阿拉善左旗露天煤礦53死，更打破1949年以來單次事故死亡最高紀錄。為此，大陸國務院總理李強簽署國務院令，公布法規命令性質的《煤礦安全生產條例》（《條例》），自今年5月1日起施行。要求強化源頭治理，嚴查風險隱患。

《條例》共6章76條，主要規定：

一、堅持中共領導，確立工作原則：堅持人民至上、生命至上，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針。

二、強化源頭治理，嚴查風險隱患：要求煤礦企業對風險隱患自查自改並按規定報告。監管部門要建立健全督辦制度，督促煤礦企業消除重大事故隱患。對「帶病生產」煤礦企業，依法採取責令停產整頓直至關閉的處罰措施。

三、夯實煤礦企業主體責任：嚴格准入條件，明確煤礦企業取得安全生產許可證後方可生產。落實煤企全員安全生產責任制。要求煤企進行煤礦災害鑒定並按照災害程度和類型實施災害治理。

四、嚴格落實監管監察責任：規定煤礦安全生產實行地方黨政領導幹部安全生產責任制。明確監管部門和監管職責，要求縣級以上地方人民政府負有煤礦安全生產監督管理職責的部門，依法對煤礦企業特別是一線生產作業場所進行監督檢查。礦山安全監察機構履行煤礦安全監察職責，負責對地方政府煤礦安全生產監管工作監督檢查，有權進入煤礦現場並採取相應處置措施。

五、加大懲處力度：對煤礦安全生產違法行為，規定罰款、行業和職業禁入、責令停產整頓、予以關閉等法律責任。

大陸2023全年，僅5、7、10三個月沒有礦災死亡事故：

1月27日，山西蘭花集團莒山煤礦發生透水事故，4人遇難。

2月8日，山西呂梁離石賈家溝煤業1人死亡。

2月22日，內蒙古阿拉善左旗露天煤礦坍塌發生大面積坍塌，造成53人死亡。打破1949年以來中國大陸露天煤礦單次事故死亡人數紀錄。

2月26日，南江縣貴民鎮五銅包鐵礦發生井下突發事件，造成5死3重傷。

3月19日，貴州省黔西市谷里鎮鑫昇煤業建谷里煤礦，發生煤與瓦斯突發事故6死。

3月26日，國能榆林能源郭家灣煤礦膠運順槽發生頂板事故，1死。

4月2日13時29分，吉林省白山市江源區吉坤礦業一煤礦瓦斯爆燃，4死4傷。公司因蓄意瞞報事故36人被處理。

6月27日，遼寧阜新弘霖煤礦事故，7死7傷。當事方一度隱瞞。7月4日，阜新市委、市政府發現阜新弘霖煤礦發生安全生產事故的相關線索後，成立調查組核實調查。

8月21日，延安市延川縣新泰煤礦閃爆事故，11死。

9月24日，盤州市盤關鎮山腳樹煤礦，運輸膠帶著火事故，16死。

11月28日，黑龍江雙鴨山礦業雙陽煤礦事故，11死。

12月20日，雞西市恆山區坤源煤礦發生井下礦車運輸事故，礦工12人遇難，13人受傷。