導演賴孟傑（左二）與「台中影視發展基金會」副執行長周厚君（右二）及同仁們聯手賞味《火上鍋》。（海鵬影業提供）

威尼師金獅獎名導陳英雄的浪漫新作《火上鍋》（The Taste of Things）描述「美食界拿破崙」多丹布方和女廚師尤金妮之間的烹飪與愛情，由歐洲三大影展大滿貫影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）和《鋼琴教師》坎城影帝班諾馬吉梅（Benoît Magimel）主演，獲選本屆奧斯卡最佳國際電影15強，今（2日）應「台中影視發展基金會」之邀搶先台中賞味，吸引許多嚮往美食觀眾出席欣賞，電影香味四溢，大家都看得口水直流。

憑藉《村裡來了個暴走女外科》勇奪金鐘獎最佳戲劇節目及最佳導演大獎，並將蔡淑臻送上視后寶座的導演賴孟傑也受邀出席，他正巧就是茱麗葉畢諾許的鐵粉，不僅熱愛《濃情巧克力》、《烈火情人》，畢諾許的威尼斯封后之作《藍色情挑》更看了10次之多。他更首次透露《女外科》蔡淑臻劇中歷經離婚、流產等人生低谷劇情，靈感就是來自《藍色情挑》茱麗葉畢諾許失去一切的際遇及感受，而他目前也正在籌拍《女外科》續集。

賴孟傑從《青木瓜的滋味》、《三輪車伕》就一直關注陳英雄，驚嘆《火上鍋》是「非常純熟的商業之作」，對其攝影尤其讚不絕口，大讚充滿巧思，鏡頭藉一道道美食展現、循序拉近了男女主角的距離，攝影及調度都令他相當折服。感人的是，導演陳英雄片尾將該片「獻給陳女燕溪」（他的妻子兼工作夥伴），也讓賴孟傑十分有感，立刻「現學現賣」感謝他的編劇妻子。原來賴孟傑的編劇妻子饒芯羽也在各種劇本創作給了他許多幫助，讓他感動又感謝地說：「伴侶一起創作的默契很重要」。

導演賴孟傑（中）與「台中影視發展基金會」副執行長周厚君（左二）及同仁賞味《火上鍋》，與現場熱情觀眾合影。（海鵬影業提供）

賴孟傑今晚特別穿上廚師裝，與「台中影視發展基金會」副執行長周厚君及同仁們聯手賞味《火上鍋》。周厚君表示，《火上鍋》改編自文學經典，片中除美食令人神往，詩意之美也呈現得淋漓盡致，加上劇情幽默、可愛又溫暖，現場觀眾無不看得如癡如醉，她也大推台中市唯一藝術電影院「中山73」二月份也將首輪放映《火上鍋》，是新春絕不能錯過的美味電影。《火上鍋》將於2月23日起全台浪漫獻映。