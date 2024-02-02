桃園市消防局第一大隊大有分隊2日在經國里里長陳俊豪陪同下，至轄內三戶低收入戶及獨居長者等弱勢族群之住處致贈物資及慰問金，同時也提醒民眾熱水器遷移及更換補助申請已經開始，並針對弱勢家庭進行防火宣導及訪視住家內有無致災之危險因子，加強弱勢家庭居安思危的概念。

關懷活動由大有消防、義消分隊及陳俊豪共同發起，於今日上午捐贈物資及慰問金給三戶獨居長者。大有義消分隊分隊長陳堉箖表示，年關將至，許多弱勢家庭也開始擔憂春節該怎麼過。社會上有許多急需援助的家庭，希望能藉由本次捐贈拋磚引玉，有更多善心人士能一同關懷。消防及義消弟兄也將持續關懷弱勢家庭狀況，希望他們在春節期間也能開心且平安地過個好年。

陳俊豪說，自從上任後針對弱勢這一塊一直有所關注，感謝大有分隊消防及義消人員的善心，期盼本次活動能帶給這些家庭一絲溫暖，也希望各界人士有餘力的話也可以與里辦公處聯繫，一起為弱勢家庭盡一份心力。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，年節將至，民眾返鄉團聚圍爐時應特別注意用火用電安全，若外出旅遊切記關閉家中電源開關或拔除電器插頭。目前消防局仍有持續補助住宅用火災警報器，若家中為老舊社區或透天厝等未裝設火警自動警報設備者，可至鄰近消防分隊申請，確保若不幸發生火災時，能第一時間發報，通知住宅內人員盡速避難逃生，避免生命財產安全受到威脅。

蘇翊瑄提醒，下周又有寒流報到，洗熱水澡時也應該注意熱水器的安裝。消防局今年1月1日開始受理低、中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高補助1.2萬元，申請至額滿截止；一般戶從3月1日開始受理申請，每戶最高補3000元，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢鄰近消防分隊。