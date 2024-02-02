美國駐泰大使館於本週五（2日）表示，泰國和美國海軍將在即將舉行的第43屆的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold 2024）軍事演習中，一併合作打撈2022年沉沒在海裡的「素可泰號」（HTMS Sukhothai），進行「有限」的打撈任務，以紀念失踪的水手，也能為他們的家人和朋友帶來慰藉。

據泰國媒體Nationalthailand.com 2日報導，金色眼鏡蛇2024是一年一度的多國軍事演習，定於2月27日至3月10日在泰國的多個省份展開，今年將有7個國家參與主要的軍事演習，包括泰國、美國、新加坡、日本、印尼、南韓和馬來西亞。中國大陸、澳洲和印度等區域大國，則將參與人道援助演習的部分。

上個月泰國皇家海軍暫停招標了這打撈素可泰號的招標案，因為美國駐泰國聯合軍事諮詢組（Jusmag Thai）提出，將協助調查該艦沉沒和打撈沈船上的武器，素可泰號於2022年12月在泰國灣沉沒，造成29名水手喪生。

美國駐泰大使館在一份聲明中表示：「泰國皇家海軍和美國海軍將聯合進行適度的素可泰號恢復任務，這項聯合任務將於金色眼鏡蛇2024演習中進行。」

1987年6月由泰國海軍委託美國建造的素可泰號，於2022年12月18日在曼谷附近的風暴中沉沒，強風和巨浪導致海水淹入軍艦、引擎停擺。105名船員中，76人獲救、24人喪生、5人失踪。