首次紐澳外長及防長聯席會議（ANZMIN）聲明重申台海和平穩定重要性及反對片面改變現狀的共同立場，我國外交部對此表達誠摯歡迎，並強調將持續與紐澳等理念相近夥伴合作，共同維護國際秩序。

紐西蘭副總理兼外交部長彼特斯（Winston Peters）及國防部長卡琳斯（Judith Collins）1月31日至2月1日訪問澳洲，並於期間與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）及外交部長黃英賢（Penny Wong）召開首次「澳紐外長及防長聯席會議」，會後聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，以及反對片面改變現狀的共同立場。

外交部指出，澳洲艾伯尼斯（Anthony Albanese）政府上任以來，持續在許多重要國際場合重申台海和平及穩定的重要性，並反對任何一方片面改變台海現狀及支持台灣國際參與的立場；紐西蘭自去年10月完成大選後，新任總理盧克森（Christopher Luxon）領導的聯合政府也積極以實際行動展現對維護印太區域和平穩定的承諾，這次更與澳洲共同關切台海和平穩定。

外交部對此表示誠摯歡迎與高度肯定表示，上述澳紐發展也充分顯示，台灣對印太區域乃至全球的穩定與繁榮，具有關鍵影響地位，以及民主陣營對台灣的堅定支持不斷提升。

外交部強調，我國將在既有堅實基礎上，持續與澳、紐及其他理念相近國家緊密合作，守護台海及印太區域安全、拓展台灣國際空間、捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序。