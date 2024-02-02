民進黨與民眾黨在國會議長選舉，到底誰打電話拉票引發爭議，民眾黨召開記者會說明。前立委郭正亮則指出，柯辦發言人陳智菡說「民進黨條件是可以換掉游錫堃、支持黃珊珊(當院長)」，這句話到底是誰說的要公布出來，如果真的是民進黨前黨主席卓榮泰，未經黨團允許就把院長當成條件跟民眾黨交換，這就不得了了，政治沒人這樣搞的。

立法院長選舉，綠白之間的關鍵人物醫界大老陳永興今(2日)發聲明，民眾黨傍晚召開記者會，公開1月31日來到柯辦的2名說客，是代表民進黨高層的廖紫岑女士、林煜喆先生；另還有包括前民進黨主席卓榮泰在內的多路人馬來溝通要合作。陳智菡表示，「其實是民進黨來爭取民眾黨的支持，他們條件很明確是可以換掉游錫堃、支持黃珊珊的，但副手還是希望投給新潮流的蔡其昌」。

對此，郭正亮在政論節目《中天辣晚報》表示，「陳智菡必須要回答，這段話到底是誰講的？」廖紫岑沒有地位講這種話，廖跟林煜喆也都不是黨員。陳智菡是指這句話是講卓榮泰講的？媒體人黃揚明的確有透露，卓榮泰曾去接觸柯文哲。

「現在的重點是，卓榮泰到底有沒有講這句話？」郭正亮直言，如果是卓講的就不得了了，怎麼可以在沒有得到黨團同意或游錫堃知道之前，就把院長當成交易條件？政治哪有人這樣搞的，這等於卓榮泰代表賴清德去開條件，黨團事先都不知道，但卓榮泰當過黨主席，怎麼可能會這樣搞？可能性真的很低。

郭正亮呼籲，請民眾黨說明，「民進黨來爭取民眾黨的支持，他們條件很明確是可以換掉游錫堃、支持黃珊珊當院長」，這句話到底是誰講的？

郭正亮認為此事非常嚴重，如果真扯出是卓榮泰講的，就是不得了的事情，卓以後還要做人、還是閣揆名單之一，這樣傳出去還怎麼當閣揆？繞過黨團提交易條件，這難以想像。