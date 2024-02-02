民眾黨立委黃珊珊今天晚上在臉書透露1月31日會議過程，她表示，自己的意見很簡單，「新潮流不倒、台灣不會好」，而且前立委蔡壁如才剛剛在台中跟蔡其昌打過一硬仗，如果投給蔡其昌，民眾黨將會打自己的臉，最後的結論就是「我們不會投給新潮流」。她也嗆民進黨立法院黨團總召柯建銘嘲笑台灣民眾黨是沒用的8席，「事實證明，這場戰役中，民進黨是沒有用的51席！」

黃珊珊強調，「正直誠信，不會為了個人利益與政黨利益犧牲國家利益」，1／31當天早上，台灣民眾黨公布提名她參選立法院長的那一天，我們就公開表示將走自己的路，如果第一輪黃珊珊沒有當選，我們第二輪將不參與投票。至於副院長，中午再視早上投票結果討論。

黃珊珊說，我們公開說明自己的投票意向與方案，表達的非常具體明確。正是因為在此之前，八位不分區立委與黨務主管都接到很多人的電話與拜會，連平常很久沒見的朋友都紛紛出謀獻策，所以我們公布國會改革四大訴求，並希望兩黨參選人可以正式拜會黨團，婉拒私下見面，最後才由黨團討論決定，避免個別委員受到各種人情壓力。

黃珊珊坦言，在此之前，她的好友民進黨前主席卓榮泰想要跟我聊聊，因為她認識卓主席，所以自己也向民眾黨主席柯文哲報備後與卓會面，了解他提出的建議與交換意見，但沒有任何承諾與交易，事後也向主席及黨團報告。當然，這段時間她也接到更多國民黨的朋友與民間友人表達韓國瑜市長的善意與溝通誠意。但是，我們都是接受訊息後，帶回黨團討論，並由黨團作成最後決議。

黃珊珊強調，1／31當天公佈黨團決議以後，其實就只剩一個方案，「就是由我代表黨團參選院長，副院長部分當天是院長選舉結果再決定。所以當天其他政黨與民眾黨接觸就只剩副院長問題而已，不可能再去討論院長人選。」

她說，1／31當天晚間九點多左右，她接獲通知開線上會議，才知道民進黨傍晚派人表示願意支持我當院長，但希望台灣民眾黨可以支持蔡其昌副院長，大家經過一番討論，「其實最直接有關的人是我，我的意見很簡單，蔡其昌是新潮流，『新潮流不倒、台灣不會好』，而且蔡壁如委員才剛剛在台中跟蔡其昌打過一硬仗，如果投給蔡其昌，台灣民眾黨將會打自己的臉，我們最後的結論就是『我們不會投給新潮流』，主席也很禮貌用簡訊回覆醫界大老陳永興醫師這個結論！」

黃珊珊重申，也就是說，我們從頭到尾都是走自己的路，第一輪投給黃珊珊，如果沒有當選，就不參加第二輪投票，副院長也是一樣。立法院的票數都數得出來，民進黨在選後兩周不斷奚落、汙衊台灣民眾黨，已經讓人無法忍受，雖然我們都為游院長感到不值，但是顯然是民進黨的賴清德總統無法掌控盤根錯節的立法院生態，即使總統指定的院長人選，還是敗在只想當立法院民進黨一哥的柯建銘總召手上，未來四年三黨不過半的立法院，賴總統如何讓人民相信他改革的決心？

黃珊珊批評，民進黨發言人吳崢竟然故意扭曲事實，誣指柯文哲「主動」打電話給醫界大老，事實上是1／31當天傍晚，兩位民進黨高層的好友親自到柯辦，表示願意協調民進黨支持黃珊珊的後續合作方案（當天絕不可能再討論游黃配，因為早上已經開過記者會公告），吳崢故意略過上半場民進黨派人遊說的事實，兩位中間人都是民進黨高層的親近友人，當天也經幕僚查證可代表民進黨高層。

黃珊珊指出，當晚會議時，當場由中間人直接拿自己的手機打電話給陳永興醫師，柯文哲才會跟陳醫師講話，但也只是說了解民進黨的方案，會討論後回覆，絕沒有同意任何方案。

黃也強調，柯主席一直都沒有陳永興醫師的電話號碼，中間人到深夜才把電話號碼傳給柯主席，柯主席最後回傳「拒投新潮流」的簡訊給陳醫師，顯見，絕非柯主席「主動」打電話給醫界大老討論合作，民進黨發言人吳崢顛倒是非、魚目混珠故意混淆視聽，其心可誅！

黃珊珊認為，台灣民眾黨秉持善意，希望能夠達成政黨和解、社會和諧、兩岸和平的目標，但民進黨自己無法承擔立法院長副院長敗選的責任，只好推諉給其他人，柯建銘總召嘲笑台灣民眾黨是沒用的8席，事實證明，這場戰役中，民進黨是沒有用的51席！