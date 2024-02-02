生意人就是要八面玲瓏！有女子在網上抱怨，因為年前遭到加工廠裁員，於是先去迪化街做短期打工，賣起糖果、魷魚，然而，她常遇到「試吃年獸」只吃不買，還對著他們大聲斥喝，也認為這些貪小便宜之人根本是「一群買不起的窮酸人」，沒想到，她為了老闆的成本考量，做出這些事情，卻被其他同仁討厭外，還被老闆叫去罵，感到非常不滿。

一名女子在臉書社團「匿名3公社」發文，她提到自己是為二度就業的媽媽，而老公是名職業軍人，但很少回家，因此家中多是她在打理，但原本她在糖果加工廠上班被裁員，只好到迪化街的「糖果魷魚攤位」做起晚班短期打工一直到小年夜。

女子指出，快要過年的這段期間，遇到不少「試吃年獸」在攤位上只吃不買，面對討厭的貪小便宜之人若「只吃不買」便會大聲喝斥，也嗆爆這些客人根本是「一群買不起的窮酸人」。

沒想到，這樣的事情讓女子不僅被其他同攤位的工讀生賞白眼，後來還被老闆叫過去罵「為什麼兇客人」，也導致這2天攤位到了晚上業績就是下滑，甚至還被客人抵制「有她出現在攤位上就不買」，但她認為只是替老闆「考量成本」與替大家出氣，反而現在矛頭都指向她，讓她很不解。

但女子認為「等他們當爸媽後，就知道我的苦心的，除非被老闆裁員，不然到年前我一定要捍衛攤子到底」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「那妳只適合做自己的工作，生意人是八面玲瓏，直來直往不適合在服務業」、「方式錯誤，應委婉的說不好意思有要買再試吃喔，怎可大聲喝斥客人」、「我這個窮酸，以後不敢去試吃了，謝謝指教」、「這位員工不是一位做生意的料，可憐的老闆」、「不太適合接觸人群，去做不用說話的工作吧」。