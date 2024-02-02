《第九分局》導演王鼎霖自編自導新片《還錢》，由知名監製葉如芬、郝柏翔共同攜手，欲打造劫盜喜劇電影新紀元，主演包括陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹主演，吳慷仁等影帝級卡司，主創團隊近期正緊鑼密鼓地參與各式宣傳活動。昨（1日）舉辦的特映會上，一共超過35位演藝圈人士攜伴入席觀影，讓有著綜藝坦克之稱的硬脾氣製作人王鈞不禁笑說：「我兒子王鼎霖作為導演，人緣好像比我還要好！」

特映會上，可以看到除了吳姍儒、隋棠、楊銘威、方志友、胡宇威、丫頭、詹姆士、聶雲、張本渝、衛斯理、朱芯儀、王子、毛弟、徐新洋、侯彥西、關詩敏、花花、王棠云、高宇橋、李曉涵、林映唯、利善榛、黃薇渟、邵岱兒、呂世偉、陳佑昇、邱立縈等藝人聯袂出席，還有天后推手陳鎮川、知名造型師Roger老師等都在出席名單中，甚至還有方芳芳、金瑞瑤、許安進、胡冠珍等許久不見的演藝人士亦現身情義相挺。

導演王鼎霖（左二）開心與製作人爸爸王鈞（左一）和資深經紀人媽媽丘秀珠（右一）和星妻丁巧唯合影。（捷星傳播提供）

藝人朋友們也藉此機會齊聚一堂，現場有如嘉年華同樂會般在映後訪談互動熱絡，眾人七嘴八舌對於片中笑料百出的情節表示記憶猶深，這正是導演王鼎霖希望帶給大家的快樂感受，王鼎霖期許在後疫情時代，可以讓大家更加正視快樂的重要性，並且可以友善大方的把快樂與愛分享出去。

近期的宣傳活動導演的老婆也隨侍在側，竟是有武打甜心稱號的女星丁丁（丁巧唯），丁巧唯表示希望可以全力支持老公的電影宣傳，總是積極的在旁側拍紀錄、端茶倒水，低調放閃同時讓同戲的單身演員紛紛表示羨慕，丁巧唯聽到還逗趣表示可以兼職紅娘幫忙介紹對象，可看出全劇演員與工作人員因戲結緣的的好感情和革命情感，從戲裡好到戲外甚至不斷敲碗希望盡快籌備續集。《還錢》將於2月8日在正式上映。