下周就是農曆春節，不少公司已在近日舉辦尾牙、發年終、送禮，要讓大家一起過個好年。一位在南部傳產上班的民眾就透露，老闆突然發烏魚子禮盒，本讓他覺得賺到了，沒想到資深同事告知這代表今年不會有年終，讓他彷彿瞬間從天堂掉入地獄。

鄉民「Nigger5566」今天（2日）在PTT八卦板表示，今天老闆突然發烏魚子禮盒，原本感覺很爽，甚至心想「賺爛了」，沒想到資深前輩卻一臉鬱鬱寡歡，並解釋其實禮盒不是每年都會發，但有發禮盒的時候，就代表當年不會有年終。

原PO指出，資深同事解釋狀況後，讓他瞬間傻眼，不禁心想「我X，老闆那麼狠哦，一盒烏魚子就想打發」，並擔心說「這樣怎麼包紅包，烏魚子塞進紅包袋哦？」

其他網友則分享「有聽說有年終發一箱泡麵餅乾的」、「可以拆一半給父母，一半自己吃」、「沒年終！第11年了」、「績效獎金1罐汽水，比較嘲諷」、「傳產有給你東西就不錯了」、「北部曾經有發麵包卷」、「我拿過一袋橘子」。