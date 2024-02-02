大陸女星鄭爽2021年爆出代孕棄養、逃稅等風波，讓她形象跌到谷底，還被官方封殺，淡出演藝圈3年的她，近年官司纏身，被投資方告上法院，有投資者爆料，當時拿人民幣3000萬元（約台幣1.32億元）投資鄭爽的戲，後來不僅沒賺到錢，現在連本金都追討不回，讓他相當無奈。

一名化名「張帆」的投資者爆料，2018年他在熟人牽線下，得知鄭爽主演的電視劇《絕密者》已經拍攝完畢，已在後期後期剪輯製作，且只要等在影音平台上線，預計能獲得超過50%的收益。

因此張帆在各方面評估下決定投資，「我以為這就是一筆定存」，他拿出人民幣3000萬元投資，還向友人借錢。當時大陸流量明星片酬上漲，《絕密者》給鄭爽的酬勞高達人民幣1.2億元（約台幣5.28億元），若按照拍攝61個工作日來算，光是日薪就將近人民幣200萬元（約台幣880萬元）。

而合約上還附註，若因為片方原因需要延長工作時間，每個工作日得支付鄭爽220萬元。不過2021年鄭爽爆出醜聞，《絕密者》也無法播出，投資方和鄭爽家人談判，本來承諾賠償3000萬現金和一台一輛二手名車，但最後只拿到二手車的轉賣款，後續也沒收到任何賠償，再追問鄭爽和其家人，僅得到「不要再聯絡」的回應，因此投資方只能告上法庭。

法院在2022年判決鄭爽需將收到的1.2億酬勞退還，但她卻遲遲未支付一分錢，讓張帆無奈開啟追債之路，也不確定錢到底能不能討回來。其實，除了《絕密者》之外，還有一部鄭爽和韓星李鍾碩合作的電視劇《翡翠戀人》，同樣無法播出，被法院判決須退還人民幣9050萬元（約台幣3.98億元），但她一直沒支付，去年遭法院強制執行。