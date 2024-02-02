國民黨不分區立委韓國瑜經過兩輪投票後，當選立法院長；這次投票，國民黨立委將選票高舉過頭，集體公開亮票。前立委郭正亮表示，國民黨這次投票竟然沒有出現意外，這要歸功國民黨立院黨團總召傅崐萁，傅崐萁就是班長性格，才會弄出那些程序確保。

郭正亮2日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，國民黨這次投票竟然沒有出現意外，這要歸功傅崐萁。他在立法院10年，沒有看到國民黨這樣管理委員，國民黨立委是前一天都住在台北，所以陳玉珍也先上來台北，避免有人說買不到機票。

郭正亮接著指出，國民黨的監票程序有3個動作確保︰首先，是蓋票的時候，後面有人看；再來，全體拿起來亮票︰最後，怕污染，整張票投進票匭，沒有折。

郭正亮表示，早上10點半開始投票，11點多就投完了，國民黨從來沒有這種效率，傅崐萁真的是班長性格，才會弄出那些程序。因為國民黨主席朱立倫不可能遙控，一定是總召做的，樂觀的是，在傅崐萁監軍的情況下，未來國民黨立委出席率會好很多。