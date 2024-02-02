日本寫真女星macca（まっか）有著甜美外表和H級傲人上圍，在IG擁有58萬粉絲，近日來台出席亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」。她也利用空檔體驗台灣夜市文化，仍舊保持她的「無罩」特色，沒穿內衣，單穿白色T-Shirt，走在街上吃美食，畫面曝光引發台灣網友暴動。

macca日前在IG分享她到台灣旅遊吃美食的影片，畫面中她「無罩」單穿白色短版T-Shirt，露出小蠻腰，配上運動褲，粉紅色羽絨外套滑落到手上，露出甜美笑容品嚐手中美食，並配文寫下「我愛上了台灣胡椒餅」。

誠意十足，清純可愛又性感十足的畫面一出，網友紛紛留言讚嘆「我的綽號叫胡椒餅」、「喜歡台灣嗎」、「我支持你！」、「懂吃喔！」、「妳在台北，我去了東京哈哈」、「請留在台灣發展」、「偉大的圖像」、「我無法止住鼻血」、「饒河夜市有間胡椒餅也好吃」、「好可愛」、「世界和平」。

事實上，女星macca作風一直十分大膽，也因此有不少爭議，在台灣旅遊時，就因為在餐廳吃飯時，突然掀開上衣，露出沒穿內衣的豐滿上圍，重點部位僅用星星貼紙遮住，還在網上和粉絲分享這驚人的4秒影片，卻因此惹來不少日本網友的謾罵。