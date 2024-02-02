義大利薩丁尼亞島一座戒備最森嚴的監獄去年2月發生越獄事件，一名入監服刑的黑幫老大用床單紮成繩索，從監獄建物外垂降落地脫逃，在歐洲刑警組織的歐洲要犯通緝名單列為「危險分子」。此人逃亡藏匿將近1年之後，義大利與法國兩國當局周五（2日）宣布，這名通緝要犯已於薩丁尼亞島以北的法國科西嘉島落網，關押於當地。

位於義大利薩丁尼亞島中部努奧羅（Nuoro）的Badu'e Carros監獄，安全級別在全國位處最高階。去年2月24日，在獄中服刑的黑手黨老大拉杜阿諾（Marco Raduano）把床單繫成繩索狀，趁著獄警交班沒有注意監視器畫面的空檔，光天化日之下以垂降方式垂降落地，他跳到草地之後拔腿就跑，逃獄成功。這段畫面當時在社群媒體廣為流傳。

È finita in Corsica la latitanza del boss della Mafia garganica Marco Raduano. Evaso dal carcere di Nuoro un anno fa, era tra i latitanti più pericolosi d'Europa. pic.twitter.com/bw80qU0BgQ — Tg3 (@Tg3web) February 2, 2024

財經雜誌《巴隆周刊》（Barron's）引述法新社2日報導，科西嘉島一名知情人士透露，拉杜阿諾周四（1日）晚間在島上東岸小鎮阿萊里亞（Aleria）遭逮，當時他正與一名年輕女性在某家餐廳吃飯。消息人士說，拉杜阿諾一直靠假證件在當地生活，不僅「省吃儉用」，還靠一輛登錄有誤的贓車代步。警方收網時，拉杜阿諾並未拒捕。

拉杜阿諾現年40歲，他是義大利東南部加爾加諾（Gargano）鄉間一個家族集團首領，掌控當地城鎮福賈（Foggia）一個新興且知名度較低的組織犯罪集團「第四黑手黨」（the Fourth Mafia），外界認為是義大利當今最暴力的犯罪集團。第四黑手黨不像義大利傳統黑幫組織複雜，而是靠威脅勒索、放炸彈等手段威嚇在地人，另從事販毒、武裝搶劫，偷汽車也偷牲口。

歐洲刑警組織指出，拉杜阿諾位居這個犯罪集團的最高層，不僅籌畫、推動組織壯大，他也是狠心無情的殺手，除了殺人、販毒，也管理集團的敲詐勒索犯行。

Italian mafia boss Marco Raduano (L), who escaped from a maximum security prison in 2023, was arrested in France's Corsica, while his right-hand man Gianluigi Troian, was arrested in Spain's Granada pic.twitter.com/CdWka7DVJU — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 2, 2024

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）說，拉杜阿諾的「二把手」特羅亞諾（Gianluigi Troiano）也在西班牙格拉納達（Granada）附近被捕，特羅亞諾2021年9月在福賈鎮附近軟禁時逃走，接下來得吃9年又2個月牢飯。皮安特多西說，這是當局再度對於組織犯罪做出重大打擊，並向法國、西班牙兩國當局致謝。

拉杜阿諾先前因加入犯罪組織、販毒、持有非法武器與其他罪行，遭判24年監禁。去年2月他成功越獄，令義大利當局臉上無光。拉杜阿諾遭控在2017年於福賈2案各殺害1名男子，特羅亞諾參與了第2起案件。