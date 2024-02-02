全方位嘻哈歌手美麗本人在眾多歌迷呼喚敲碗下，2024年公布首波開春喜訊，宣布推出最新單曲〈你是我的Bae〉，並特別邀請影歌視三棲女神李千娜獻聲合作，打造今年最洗腦的「愛妻神曲」，李千娜開心表示：「第一次聽到這首歌就『超喜歡』，可以立刻炒熱氣氛。」

〈你是我的Bae〉是美麗本人與老婆從學生時期交往到結婚的各種經歷，美麗本人分享，歌詞裡「長成臭老，你敢若是這樣講的，都分同組，敢若命運弄的」說的就是和老婆命中注定相遇的緣分。他說：「這是大學實際發生的事情，因為我老婆一開始以為我是個延畢很久的學長，然後分組做功課我們都剛好分到同組。」他也幽默的說，「在追我老婆時，她以為我是個怪人，然後她現在跟怪人結婚了。」至於老婆聽完這首「愛妻神曲」有什麼反應？他笑曝非常寫實的回答：「老婆聽完就說，趕快把歌發一發，快點回家陪小孩！」

談到這次與李千娜合作的契機，美麗本人表示：「兩年前第一次跟千娜聊天，就很厚顏無恥的問她可不可以合作，她竟然一口答應，但我拖了兩年才給demo，因為我希望準備到最好比較不失禮。」李千娜則說，這次是她首度和嘻哈歌手合作，給了她全新衝擊的感受，她自認本身已是直來直往的人，但嘻哈歌手更百無禁忌、非常做自己，無論是在創作或是相處上，「我常常會被一個暴衝的內容給震驚，覺得太可愛了，也很喜歡這樣的工作模式，很舒服自在。」

她透露很喜愛〈你是我的Bae〉的歌曲意境，「歌詞很像對自己說，也很像對老公說，也很像對美麗說，歌詞寫得很有趣、有共鳴，像是送了一個情趣給已婚者」。

李千娜去年底宣布雙喜臨門，與黃尚禾登記結婚並懷了小寶寶，去年底也發行等待五年獨立製作的全新概念專輯《關．與妳》，她分享製作〈你是我的Bae〉時巧撞她的人生重要時刻，其實一開始在討論合作計畫時，她還不知道自己要結婚，結果剛好在錄音前被求婚，正式錄音時，她已懷有身孕，並忍著孕吐的身體不適，敬業完成錄音，「這一切都太奇妙了！」

兩人去年9月底在龍虎門《247音樂日》演唱會上，首度表演該曲，李千娜也挺著孕肚情義相挺出席演唱，她回憶當時情緒澎湃，但又得小心身體，「第一次感受到嘻哈歌手舞台和粉絲超級熱情的尖叫聲，我一度想跳起來跟上氣氛，但因為懷孕無法大動作，演出上有比較拘謹一點」。

美麗本人坦言，當時合作時就知道李千娜已經懷孕，「所以真的萬分感謝千娜情義相挺，真的超感謝」，身為爸爸的他也笑說：「我在這邊祝福千娜的寶寶一個月就能夠睡過夜，第二個月直接戒尿布！」

〈你是我的Bae〉除了有女神李千娜助陣合唱，也由鬼才導演謝乾乾擔任製作人，並邀請入圍金曲獎最佳台語男歌手暨當代詞人張伍填詞，創作男歌手 J.Sheon 擔任李千娜的配唱製作人，歌詞融合中文、英文、台語，讓整首歌在不同語言的貫穿有更多層次的聆聽感受。〈你是我的Bae〉feat.李千娜於2月2日在電台 Hitfm 聯合首播，2月4日歌曲MV在美麗本人YouTube優先上線。