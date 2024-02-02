美國重磅就業數據出爐，1月非農就業人數增加35.3萬人，遠高於市場預期的18.7萬人，顯示勞動力市場依舊強勁，數據公布後美股三大期指漲幅急速收斂，顯見衝擊力道之大，道瓊指數由紅翻黑，美國10年公債殖利率連續四日回檔後、跌深強彈逾2％，台指期夜盤亦受拖累，下跌59點，暫報18,025點。

美國1月非農就業人口新增人數升至35.3萬人，遠遠超出預期的18.5萬人，前值也大幅上修至33.3萬人；失業率則維持在3.7％，略低於市場預期的3.8％；此外，1月平均時薪則年增4.5％，高於預期的4.1％，月增0.6％也高於預期的0.3％。

美國聯準會先前利率決策會議已澆熄市場對3月降息的預期，如今就業市場再度繳出強於預期的表現，但美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，押注5月將啟動降息的投資人仍高達9成以上。

觀察期交所內的商品，也普遍走弱，小臺指期下跌50點、電子期貨下跌3.35點、小電子期下跌2.45 點、半導體30期貨也下跌18點、台灣50 ETF也同步下跌0.35點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤小幅回檔2點、暫報633元。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也同步回檔，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別下挫65點、12.5點、44點、18.5點；英國富時100期貨也重挫40點，報7,617點。

商品期貨跌勢則相對沉重，黃金US期報價下跌18.4點、台幣黃金期大跌55點，布蘭特原油期貨下跌20.5點。

元富期貨表示，台指期2日站上所有均線之上，且成功收復萬八大關，目前均線呈現多頭排列，技術指標也有利多方操作，月線附近可視為多空分水線，待新春開紅盤後，資金量能可望回籠，帶動指數展開另一波行情。