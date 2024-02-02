美國勞工部周五公布，1月非農就業人口增加35.3萬，增幅超出前月也遠高於預期，失業率持平在3.7％。12月就業人口增幅自前值21.6萬上修到33.3萬。
接受《華爾街日報》訪調的經濟師原本預估，1月非農就業人口新增18.5萬，少於12月的21.6萬，也低於去年每月平均值22.5萬。失業率預計由12月的3.7％回升到3.8％。
美國1月非農就業報告2日出爐，就業人口增幅35.3萬遠超出預期，失業率與上月持平，歸因於美國經濟強韌及勞工生產力高，鼓勵雇主留住人才及擴大聘雇，這應有助美國經濟在今年躲過衰退。
美國勞工部周五公布，1月非農就業人口增加35.3萬，增幅超出前月也遠高於預期，失業率持平在3.7％。12月就業人口增幅自前值21.6萬上修到33.3萬。
接受《華爾街日報》訪調的經濟師原本預估，1月非農就業人口新增18.5萬，少於12月的21.6萬，也低於去年每月平均值22.5萬。失業率預計由12月的3.7％回升到3.8％。
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