美國勞工部周五公布，1月非農就業人口增加35.3萬，增幅超出前月也遠高於預期，失業率持平在3.7％。12月就業人口增幅自前值21.6萬上修到33.3萬。

接受《華爾街日報》訪調的經濟師原本預估，1月非農就業人口新增18.5萬，少於12月的21.6萬，也低於去年每月平均值22.5萬。失業率預計由12月的3.7％回升到3.8％。