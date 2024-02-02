今2日晚間21時55分許，新北市金山三界壇路97巷發生一起火警。（翻攝畫面）

今2日晚間21時55分許，新北市金山三界壇路97巷發生一起火警。（翻攝畫面）

新北市金山區三界壇路今（2）日晚間發生一起火警意外，1名50多歲行動不便的獨居男子被救出後呈現OHCA的狀態，警消緊急將他送往金山台大醫院搶救，急救後目前已恢復呼吸心跳，起火原因仍待調查。

新北市消防局今日晚間9時許接獲報案，稱三界壇路一處平房發生火警，疑似有人受困，消防局出動水箱車8台、水庫車3台、救護車5台、指揮車1台，12單位、1中隊 1大隊，共計各式車輛20輛，人員47名前往搶救。

消防人員在屋內尋獲1名年約50多歲、行動不便的獨居男子，救出時已經沒有生命跡象，被緊急送往醫院搶救，目前已經恢復呼吸心跳。現場為燃燒雜物，面積約10平方公尺，起火原因待查。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，倉庫、住家平時應多注意用火、用電之安全，避免堆放過多雜物，以免造成火災發生時擴大延燒，如有發現火災，請立即撥打119報案專線，消防局會儘速派遣人車搶救，減少損失。