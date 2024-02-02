彰化銀行資訊安全長、發言人異動生效日期皆為2月5日。
新任資訊安全長林玉葉，學歷為國立政治大學經濟學系，主要經歷為彰化銀行副總經理、授信管理處處長、北二區營運處處長、大直分行經理。
新任發言人王淑芳，學歷為私立東吳大學企業管理學系，主要經歷為彰化銀行副總經理、商品策劃處處長、風險管理處處長。
彰化銀行2月2日公告重大人事異動。首先為資訊安全長異動，發生變動日為2月2日，新任者為彰化銀行副總經理林玉葉。其次則是發言人異動，發生變動日為2月2日，新任者為彰化銀行副總經理王淑芳。
彰化銀行資訊安全長、發言人異動生效日期皆為2月5日。
新任資訊安全長林玉葉，學歷為國立政治大學經濟學系，主要經歷為彰化銀行副總經理、授信管理處處長、北二區營運處處長、大直分行經理。
新任發言人王淑芳，學歷為私立東吳大學企業管理學系，主要經歷為彰化銀行副總經理、商品策劃處處長、風險管理處處長。
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