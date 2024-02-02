Meta於1日美股盤後公布去年第四季財報，營收獲利雙雙超出華爾街預期。根據倫敦證交所集團（LSEG）資料，MetaQ4營收年增25％達401億美元，優於分析師預估的392億美元。

Q4獲利更是嚇嚇叫，淨利激增逾200％，來到140億美元或每股5.33美元，比預估的每股4.97美元還好。

Meta的財測同樣亮眼，看好今年第一季營收可達345億美元至370億美元，優於華爾街預期的338億美元。2024年總支出預估，則維持在940億美元和990億美元之間。

Meta第四季廣告收入387億美元，高於預估的378億美元。此外Q4臉書每日活躍用戶數21.1億，超出華爾街預期的20.7億。

除了業績拉長紅，Meta的喜訊還包括宣布派發每股股利0.5美元，這是該公司有史以來首度配息。此外Meta將額外回購500億美元自家股票。

利多齊發激勵Meta1日盤後股價狂飆逾14％，迄至周四收盤，該社群媒體巨頭今年漲12％，市值突破1,400億美元。

Meta執行長祖克伯聲明指出：「自家社群和業務持續成長下，我們繳出不錯的季度成績，在推動AI及元宇宙願景上也大有進展。」

Meta令人驚豔的業績，讓對手谷歌母公司Alphabet黯然失色。Alphabet與Meta的營收都仰賴數位廣告，這兩大科技巨頭也砸重金衝刺AI事業，但Alphabet本周稍早發布的財報顯示，核心搜尋廣告業務疲軟，導致股價重挫。

Global X研究分析師德伊（Mayuranki De）表示，「Meta在數位廣告的前景愈來愈樂觀，即便多角發展跨足虛擬實境頭盔等其他領域，數位廣告仍是Meta營收的基石。」