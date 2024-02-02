民進黨中評會開除50位違紀人員黨籍，37位違紀人員予以停權一年處分，包括前立委郭正亮、Linbay好油林裕紘、周榆修等人。針對郭正亮已經退黨，民進黨為何還開除他？前立委沈富雄表示，因為郭正亮在退黨時，不是行文給民進黨中央；還有一個可能，郭正亮還沒有聲明退黨前，地方黨部的評議委員會已經在處理了。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，大家都說郭正亮已經退黨了，民進黨怎麼還開除他？沈富雄表示，因為郭正亮在退黨時，不是行文給民進黨中央。還有一個可能，郭正亮還沒有聲明退黨之前，地方黨部的評議委員會已經在處理了，而且已經決議要開除他，這個行文到中央，中央不得不處理。

沈富雄接著指出，民進黨跟國民黨在黨紀執行上最大的差別，就是民進黨的人在乎，也就是黨紀很嚴明，說到做到。

沈富雄表示，郭正亮他們都已經替自己找到新出路了，所以民進黨這叫事後開除。民進黨開除郭正亮要費盡心思，要去考量的是，開除郭正亮的反作用，恐怕會很大。