本週五（2日）一名男子從倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）墜落身亡。 根據警方說法，目前沒有找到現場可疑之處，因此判定為意外事件。之所以警方會特別強調，是因為4年前這裡曾發生一起蓄意謀殺墜樓事件。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）2日報導，倫敦警察局聲明中表示，警方於當地時間上午10點45分接到報案，稱有一名男子從的泰特現代美術館墜落。

當倫敦救護車服務中心的急救人員趕到現場後，雖然竭盡全力搶救，但該名男子仍然宣告不治。警方正在進行調查以確定該男子的身份並通知親友。

目前現場還拉著封鎖線，雖然目前還不清楚今天這名男子是從哪裡摔下來的，但這是4年以來泰特現代美術館發生的第2起悲劇，

但會被特別強調，現場沒有可疑之處，是因為2019年8月的案件就是一起他殺命案。當時一名法國小男孩被一名陌生人從泰特美術館的觀景台上扔了下來。當時這名小男孩他與家人正在參觀泰特美術館，一名17歲的少年布拉弗里（Jonty Bravery）抱起了他，並從觀景台把這個小男孩丟出去。

法庭上證實，布拉弗里當時正潛伏在附近，希望找人來殺，隨後布拉弗里被宣判謀殺未遂罪，並被判處至少15年徒刑。

這名男孩在墜地後腦部出血，雙腿和手臂骨折，脊椎骨折，但令人驚訝的是他倖存了下來。